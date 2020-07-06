Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 июля 2020 года

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 681 тысячи человек. За последние сутки выявлено 6 736 инфицированных. Всего выздоровели более 450 тысяч пациентов, 10 161 скончался.
Распространение коронавируса может пойти на спад, если инфекцию перенесет половина населения. Но процент зараженных для выработки массового иммунитета может быть меньше, если часть людей невосприимчива к болезни, заявили опрошенные РБК эксперты.
Около 40% российских компаний сообщили об ухудшении делового климата в период эпидемии коронавируса. При этом 53% считают, что условия ведения бизнеса не изменились, а некоторые полагают, что улучшились.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире выявлен у 11,3 миллиона человек. За время эпидемии скончались более 531 тысячи пациентов, при этом свыше шести миллионов выздоровели.
Россия переместилась на третье место по числу зараженных коронавирусом в мире. Нашу страну обошла Индия – число зараженных там приближается к 700 тысячам. В США выявлено 2,8 миллиона инфицированных, в Бразилии – свыше 1,5 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 224 860
Умерли – 3 953
Выздоровели – 157 020
Коронавирус в России
Заболели – 681 251
Умерли – 10 161
Выздоровели – 450 750
Коронавирус в мире
Заболели – 11 310 990
Умерли – 531 880
Выздоровели – 6 010 060
Статистика коронавируса в России и мире на 6 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|224 860
|3 953
|157 020
|Россия
|681 251
|10 161
|450 750
|США
|2 850 785
|121 554
|900 059
|Весь мир
|11 310 990
|531 780
|6 010 833
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