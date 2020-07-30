Коронавирус: последние новости на сегодня, 30 июля 2020 года

Число зараженных коронавирусом в России превысило 828 тысяч, из них более 620 тысяч вылечились, умерли 13 673 пациента. За последние сутки выявлено 5 475 носителей инфекции.
Число ежедневно выявляемых случаев коронавируса снизилось в два раза, но расслабляться нельзя, заявил президент Владимир Путин. Необходимо продолжать следовать рекоментациям врачей, подчеркнул глава государства.
Производство вакцины от коронавируса, разработанной в центре имени Гамалеи, начнется в промышленном масштабе в сентябре. А от исследовательского центра "Вектор" – в октябре. Об этом сообщила вице-премьер Татьна Голикова.
По ее словам, регистрация первой вакцины планируется на середину августа. После этого испытание лекарства проведут с участием 1,6 тысячи добровольцев, уточнила вице-премьер.
Коронавирус в мире выявлен у 16,74 миллиона человек. Скончались более 660 тысяч пациентов. В Соединенных Штатах обнарудено 4,35 миллиона инфицированных.
Стоимость курса вакцины от коронавируса составляет 50-60 долларов, сообщила американская фармкомпания Moderna. Это примерно в пять раз выше, чем у европейских производителей.
Коронавирус в Москве
Заболели – 239 986
Умерли – 4 434
Выздоровели – 176 437
Коронавирус в России
Заболели – 828 990
Умерли – 13 673
Выздоровели – 620 333
Коронавирус в мире
Заболели – 16 740 990
Умерли – 660 380
Выздоровели – 8 750 833
Статистика коронавируса в России и мире на 30 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|239 986
|4 434
|176 437
|Россия
|828 990
|13 673
|620 333
|США
|4 350 534
|126 670
|1 416 059
|Весь мир
|16 740 990
|660 380
|8 750 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Москва или Киев?
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Где найти нормального мужика?
Хочу вернуть мужа
Сексизм
Как зовут вашего ребенка?
Раздельный отпуск