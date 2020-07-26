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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июля 2020 года

Коронавирусом в России заразились более 806 тысяч человек. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки в нашей стране выявлен 5 871 зараженный. Общее число инфицированных – свыше 806 тысяч, из них 597 тысяч вылечились. Зафиксировано 13 192 летальных исхода.

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В Роспотребнадзоре обнародовали новые правила посещения концертов и спектаклей. Приходить на них можно только в маске, продаваться будет исключительно вода, а также средства индивидуальной защиты.

В Университете Джона Хопкинса сообщили, что коронавирусом в мире заразились 15,73 миллиона человек. Зафиксировано 639 тысяч летальных исходов. В США выявлено свыше 4,1 миллиона инфицированных.

Американский лидер Дональд Трамп признался, что Вашингтон скупил почти все мировые запасы препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса. Глава Белого дома высоко оценил действие препарата.

Коронавирус в Москве

Заболели – 237 264

Умерли – 4 389

Выздоровели – 174 415

Коронавирус в России

Заболели – 806 720

Умерли – 13 192

Выздоровели – 597 140

Коронавирус в мире

Заболели – 15 730 990

Умерли – 639 380

Выздоровели – 8 090 833

Статистика коронавируса в России и мире на 26 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва237 2644 389174 415
Россия806 72013 192597 140
США4 101 534126 6701 346 059
Весь мир15, 730 990
639 380
8 090 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 26 июля 2020, 07:48

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