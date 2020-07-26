Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 июля 2020 года

За последние сутки в нашей стране выявлен 5 871 зараженный. Общее число инфицированных – свыше 806 тысяч, из них 597 тысяч вылечились. Зафиксировано 13 192 летальных исхода.
Новосибирский центр вирусологии "Вектор" получил разрешение на испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. Специалисты планируют приступить к исследованию на добровольцах 27 июля.
В Роспотребнадзоре обнародовали новые правила посещения концертов и спектаклей. Приходить на них можно только в маске, продаваться будет исключительно вода, а также средства индивидуальной защиты.
В Университете Джона Хопкинса сообщили, что коронавирусом в мире заразились 15,73 миллиона человек. Зафиксировано 639 тысяч летальных исходов. В США выявлено свыше 4,1 миллиона инфицированных.
Американский лидер Дональд Трамп признался, что Вашингтон скупил почти все мировые запасы препарата "Ремдесивир" для лечения коронавируса. Глава Белого дома высоко оценил действие препарата.
Коронавирус в Москве
Заболели – 237 264
Умерли – 4 389
Выздоровели – 174 415
Коронавирус в России
Заболели – 806 720
Умерли – 13 192
Выздоровели – 597 140
Коронавирус в мире
Заболели – 15 730 990
Умерли – 639 380
Выздоровели – 8 090 833
Статистика коронавируса в России и мире на 26 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|237 264
|4 389
|174 415
|Россия
|806 720
|13 192
|597 140
|США
|4 101 534
|126 670
|1 346 059
|Весь мир
|15, 730 990
|639 380
|8 090 833
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