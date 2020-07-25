Коронавирус: последние новости на сегодня, 25 июля 2020 года

За последние сутки в нашей стране выявлено 5 811 инфицированных. Общее число зараженных превысило 800 тысяч, из них свыше 588 тысяч вылечились. За время эпидемии скончались 13 046 пациентов.
Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, когда в России снимут последние ограничения, введенные из-за коронавируса. По его словам, наша страна движется по пути формирования коллективного иммунитета. В этом должна помочь и вакцина. Последние ограничения снимут в феврале, считает руководитель ведомства.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 15,44 миллиона человек. Более 632 тысяч скончались. Соединенные Штаты по-прежнему находятся на первом месте по динамике распространения эпидемии – в стране выявили 4,034 миллиона зараженных.
Большинство людей в мире остаются уязвимыми перед коронавирусом, заявили в ВОЗ. Вернуться к "старой нормальности" уже нельзя, считают в организации.
Коронавирус в Москве
Заболели – 236 616
Умерли – 4 375
Выздоровели – 173 854
Коронавирус в РоссииЗаболели – 800 849
Умерли – 13 046
Выздоровели – 588 774
Коронавирус в мире
Заболели – 15 440 990
Умерли – 632 380
Выздоровели – 7 990 833
Статистика коронавируса в России и мире на 25 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|236 616
|4 375
|173 854
|Россия
|800 849
|13 046
|588 774
|США
|4 034 534
|126 670
|1 326 059
|Весь мир
|15, 440 990
|632 380
|7 990 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Украинская кровь
Плоский зад
Как можно любить Россию?
Все хотят попасть в рай. Может не понимают, что рай сегодня, здесь и сейчас пока мы живы?
Я люблю мужа сестры
Диденко нашла нового мужа
Каких вы хотите женщин?
Однополый брак
папа не любит евреев
У кого самый красивый голос в России?