Какой будет вторая волна коронавируса: ответ иммунолога

Мир готовится к приходу второй волны коронавируса. Чего стоит ожидать от новой вспышки инфекции, рассказал итальянский иммунолог Марио Клеричи.

По словам специалиста, новая волна заболевания будет менее агрессивной. Это связано с тем, что за летние месяцы вирус ослабнет из-за ультрафиолетового излучения. "Солнечные лучи приводят к инактивации вируса", – подчеркнул Клеричи.

К такому выводу иммунолог пришел в ходе масштабного исследования. Его коллеги поместили COVID-19 в капли воды и подвергли его электромагнитному излучению. Выяснилось, что даже в небольших дозах ультрафиолет способен уничтожать вирус.

Также специалист отметил, что сегодня врачи и пациенты знают много об инфекции и понимают, как нужно действовать в экстренной ситуации. Это поможет одержать скорую победу в борьбе со второй волной заболевания.

Коронавирусом в мире заразились 14 миллионов человек. Первое место по числу инфицированных занимают США. Там выявили три миллиона случаев. Далее следуют Бразилия и Индия с двумя миллионами и одним миллионом пациентов соответственно.

Эпидемиологическая обстановка в России улучшается с каждым днем. За последние сутки COVID-19 обнаружили почти у 6 тысяч граждан. Всего заболели 777 тысяч человек, вылечились 553 тысячи пациентов.