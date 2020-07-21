Коронавирус в России: число зараженных превысило 783 тысячи

За последние 24 часа коронавирус в России выявлен у 5 842 человек. За то же время выздоровели 8 782 пациента, зафиксировано 153 летальных исхода.
В Москве выявлено 602 носителей коронавируса. На втором и третьем месте по динамике распространения эпидемии находятся Ханты-Мансийский автономный округ и Свердловская область – 228 и 227 инфицированных соответственно.
На текущий момент коронавирус в России обнаружен у 783 328 человек, из которых 562 384 вылечились. От COVID-19 в нашей стране умерли 12 580 граждан.
В Минобороны заявили о готовности первой российской вакцины от коронавируса. По словам заместителя главы военного ведомства Руслана Цаликова, все участвовавшие в испытаниях добровольцы получили иммунитет к COVID-19 и нормально себя чувствуют. В Минздраве уточнили, что вакцина еще не готова, но находится на завершающем этапе клинических испытаний.
Голосование по поправкам к Конституции не ухудшило эпидемиологическую ситуацию, отметил Владимир Путин во время визита в Крым. Отсутствие негативных последствий глава государства объяснил строгим соблюдением мер предосторожности.
Коронавирусом в мире заразились более 14,5 миллиона человек. В США зафиксировано свыше 3,7 миллиона случаев.
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