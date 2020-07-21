"Покой нам только снится": россиянам предрекли тяжелые испытания

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость предупредила, что оставшиеся месяцы будут еще тяжелее, чем период с марта по июнь. Василиса Володина уверена: россиянам не скоро удастся забыть о проблемах, связанных с эпидемией коронавируса и ее последствиями.
"Покой нам только снится", – отметила астролог. Она пояснила, что скоро несколько планет окажутся в ретроградной фазе, а в начале зимы случатся два затмения.
По словам Василисы Володиной, обострятся конфликты – как личные, так и политические. В мире возрастет напряженность, в том числе военная.
Осложнится ситуация и в экономике. "Будут неприятные, но потенциально прибыльные ситуации в высоко рисковых видах бизнеса", – отметила астролог. В мировой экономике якобы произойдут такие преобразования, которые изменят ее лет на 200.
Василиса Володина отметила самые сложные периоды этого года. Быть особенно внимательными стоит с 6 по 29 августа, с 25 сентября по 12 октября, а также в конце ноября и первой половине декабря.
Популярные темы форума
Почему уходят к молодым?
Когда уже поздно рожать?
Украинская кровь
Почему Армения и Азербайджан ругаются?
Влюбился в маму друга
Напились на свадьбе изменила мужу
Как мужики так быстро находят замену?
Повелась на бабки
Кто ходил?
Стоит ли мстить?