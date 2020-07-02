Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 - новости сегодня, 1 июля Симптомы коронавируса

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Четверг
2 июля
Лента новостей
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июля 2020 года
04:34
"Антон для каждой из вас": Асмус представила своего нового красавца
02:31
Возлюбленный Бузовой потратил на лечение матери баснословную сумму
00:18
"У нас была баночка рассола от похмелья": Кузьмин рассказал о романе с Пугачевой
22:09
Красавец-сын Сенчуковой оказался вылитым Галкиным
21:37
Россияне поддержали поправки к Конституции: данные на 21:30
20:17
Домашнее видео Нюши и Егора Крида вызвало бурю в Сети
18:36
Новая жизнь: Наталья Подольская справилась со страхом и паникой
18:35
"Не нужно мне никаких романов": Кравченко из "Сватов" объяснила свое одиночество
18:23
"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей
18:02
Звезда "Реальных пацанов" Зоя Бербер решилась на радикальные перемены
17:43
"Как у мамы сердце выдержало?": Тимати подверг маленького сына опасности
17:20
Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение
17:15
Умер знаменитый голливудский актер
16:54
Дочь показала место проживания тяжелобольной Заворотнюк
16:42
"Человек со странностями": Сафоронов считает попавшего в психушку Алибасова обманщиком
16:09
ЦИК обнародовал первые данные о результатах голосования по поправкам к Конституции
15:40
Обнародована связь умершего Проскурина с покойным Ефремовым
15:20
Что скрывается за миловидной внешностью сына Лукашенко
14:11
Спохватилась: одумавшаяся Кожевникова отправилась ко врачам
13:19
Отец Даны Борисовой вынужден ночевать в подъездах
13:07
Истощена: всплыли ужасающие данные о зараженной коронавирусом Цой
13:02
Какие изменения в России произошли с 1 июля
12:36
Произошло нападение на сына Ирины Цывиной
12:10
"Он выпивал": мать назвала причину смерти актера Максима Парфенова
12:01
Виторгана закидали камнями за непристойное видео с дочерью
11:32
Стала известна причина развода Асмус и Харламова: пьянство и игромания Гарика
11:24
"Взяла и разорвала": Соловьев заявил о фиаско Собчак
10:49
Пранкеры Лексус и Вован от лица Чичваркина разыграли Боню на тему голосования по поправкам к Конституции
10:44
"Кожа да кости": Асмус ужаснула внешним видом после заявления о разводе с Харламовым
10:39
Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин
10:17
Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете
08:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июля 2020 года
06:01
Тодоренко винит себя за разлуку с сыном
04:02
"Большой грех!": Гузеева набросилась на невесту в эфире "Давай поженимся"
02:08
"Не дает усомниться": брак Петросяна и Брухуновой назвали расчетливым союзом
23:54
Восьмилетний сын может уехать от Киркорова после дня рождения
22:04
Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко
22:04
Топурия впервые вышла в свет с новым парнем
21:49
Как войти в рабочий режим после самоизоляции
21:36
Экс-супруга короля Малайзии показала подросшего сына: Маленький счастливый принц
21:10
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые за месяц
20:58
Компания Cirque du Soleil просит защитить ее от банкротства
20:35
"Нищую" Ротару подняли на смех: Наглость!
20:27
Путин и Лукашенко обнялись при встрече подо Ржевом (видео)
19:50
Брэд Питт вернулся в дом Анджелины Джоли
19:46
Володин рассказал, как поправки к Конституции изменят жизнь россиян
19:29
Житель Алтая бросил жену-инвалида в подвал и избил до смерти
19:16
Для обнищавшей на 40 миллионов Ротару деньги уже не важны: Может себе позволить
18:51
Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Семье погибшего в аварии с участием Ефремова водителя нанесли новый удар
"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей
Лукашенко предупредил о возможном распаде Белоруссии
Алла Пугачева купила памятник на кладбище за несколько миллионов
Молитесь за нее: врачи спасают инфицированную Аниту Цой
Ревущие поклонники не находят себе места: появилась информация о смерти Алексея Глызина
Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 2 июля 2020 года

Статистика коронавируса в России и мире 2 июля. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС/www.globallookpress.com
Мэр Москвы Сергей Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в столице. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
прочитано 212 раз

За последние сутки коронавирус в России обнаружили у 6 556 человек. За время эпидемии инфекцию подхватили 654 405 человек, выздоровели 422 931 пациент, умерли 9 536.

ПО ТЕМЕ

Шойгу назвал срок завершения испытаний вакцины от COVID-19

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Небольшие отклонения в эпидемиологической обстановке возможны, но вторая волна коронавируса в Москве маловероятна, считает градоначальник. По его словам, ситуация с COVID-19 в столице продолжает улучшаться.

За последние сутки в Москве выявили 611 зараженных коронавирусом. Это самый низкий показатель с 6 апреля.

По данным Университета Джона Хопкинса, число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона. Более 510 тысяч скончались. В США выявлено более 2,7 миллиона инфицированных.

Казахстан может ввести двухнедельный карантин 5 июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев. Впоследствии ограничительные меры могут быть продлены, добавил он.

Коронавирус в Москве

Заболели – 222 209

Умерли – 3 831

Выздоровели – 152 193

Коронавирус в России

Заболели – 654 405

Умерли – 9 536

Выздоровели – 422 931

Коронавирус в мире

Заболели – 10 410 990

Умерли – 510 880

Выздоровели – 5 260 060

Статистика коронавируса в России и мире на 2 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва222 2093 831152 193
Россия654 4059 536422 931
США2 710 785120 889850 059
Весь мир10 410 990
510 880
5 260 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 2 июля 2020, 06:00

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обещание Лукашенко о высоких зарплатах поставили под сомнение
Эксперт: Путин больше не может поддерживать Лукашенко
В Раде высказались о шансах Зеленского стать последним президентом Украины
Трамп оскорбительно высказался в адрес Меркель

Шоу-бизнес

Новая жизнь: Наталья Подольская справилась со страхом и паникой
"Не нужно мне никаких романов": Кравченко из "Сватов" объяснила свое одиночество
"Он с ума сойдет": адвокат опасается за здоровье Ефремова из-за скандальных новостей
"Как у мамы сердце выдержало?": Тимати подверг маленького сына опасности

Проишествия

Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей
Зверски убивший аспирантку историк Соколов мог избежать наказания

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

Спохватилась: одумавшаяся Кожевникова отправилась ко врачам

Звезда переосмыслила свою жизнь
Шоу-бизнес

Волочкова пригрозила губернатору Нижегородской области: Вы очень пожалеете

Балерина объявила войну Глебу Никитину
Шоу-бизнес

Пранкеры Лексус и Вован от лица Чичваркина разыграли Боню на тему голосования по поправкам к Конституции

Телеведущая опубликовала видеообращение против поправок к Конституции
Шоу-бизнес

Скончался заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин

Появилось трагическое известие

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 июля 2020 года
Гороскоп на июль 2020 года
Гороскоп на неделю с 29 июня по 5 июля 2020 года
Гороскоп на неделю c 22 по 28 июня

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Плющенко переманил еще одну фигуристку у Тутберидзе
Известный волейболист устроил разборки на дороге (видео)
Плющенко впервые прокомментировал свое новое назначение
Жена Овечкина показала фото новорожденного сына

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+