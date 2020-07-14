Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 июля 2020 года

Коронавирусом в России заразились более 733 тысяч человек. За последние сутки выявлено 6 537 инфицированных. За время эпидемии выздоровели свыше 504 тысяч человек, умерли 11 439.
Регистрация вакцины от коронавируса в России завершится в первых числах августа, еще несколько дней займет получение разрешения, сообщил руководитель центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. В гражданский оборот лекарство будет запущено 14-15 августа, уточнил он.
Министерство культуры отменило запрет на работу кинотеатров, закрытых из-за коронавируса. Они смогут возобновить работу 13 июля, если разрешат власти на местах.
Пока невозможно определить, насколько сильным иммунитетом обладает человек, переболевший COVID-19, заявил вирусолог Анатолий Альтштейн. Общих критериев распределения людей по иммунитету к инфекции не существует, цитирует специалиста РБК.
Коронавирусом в мире заразились более 12,9 миллиона человек, сообщили в Университете Джона Хопкинса. Скончались свыше 568 тысячи пациентов. В США выявили 3,3 миллиона инфицированных. На втором и третьем местах находятся Бразилия и Индия – 1,86 миллиона и 878 тысяч зараженных соответственно.
Коронавирус в Москве
Заболели – 230 029
Умерли – 4 168
Выздоровели – 164 954
Коронавирус в России
Заболели – 733 699
Умерли – 11 439
Выздоровели – 504 021
Коронавирус в мире
Заболели – 12 902 990
Умерли – 568 980
Выздоровели – 6 770 833
Статистика коронавируса в России и мире на 14 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|230 029
|4 168
|164 954
|Россия
|733 699
|11 439
|504 021
|США
|3 301 534
|123 670
|1 074 059
|Весь мир
|12 902 990
|568 980
|6 770 833
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