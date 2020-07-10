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Коронавирус
Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 июля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новой отмене ограничений, введенных из-за коронавируса. Последние новости об эпидемии COVID-19 в России и мире – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6 509 человек. За время эпидемии заразились более 707 тысяч человек, 481 тысяча пациентов выздоровели, 10 843 скончались.

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 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

С 13 июля в Москве отменяется обязательное ношение медицинских масок и других средств защиты на улице. Но они по-прежнему необходимы на общественном транспорте и в помещениях.

Также снимаются ограничения на работу всех образовательных учреждений. А с 1 августа в городе заработают кинотеатры, театры и концертные залы. При этом помещения должны быть заполнены максимум наполовину.

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с девятью странами Европы, включая Великобританию, Германию, Италию, Финляндию, а также с Китаем, Вьетнамом и Монголией. Это первый этап возобновления полетов после пика эпидемии коронавируса в России.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 12,1 миллиона человек. Скончались свыше 550 тысяч. В США выявлено три миллиона зараженных, в Бразилии – 1,71 миллиона, в Индии – 767 тысяч.

Коронавирус в Москве

Заболели – 227 363

Умерли – 4 059

Выздоровели – 162 086

Коронавирус в России

Заболели – 707 301

Умерли – 10 843

Выздоровели – 481 316

Коронавирус в мире

Заболели – 12 101 990

Умерли – 550 780

Выздоровели – 6 310 833

Статистика коронавируса в России и мире на 10 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва227 3634 059162 086
Россия707 30110 843481 316
США3 001 534123 670994 059
Весь мир12 101 990
550 780
6 310 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Карта | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 10 июля 2020, 07:10

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