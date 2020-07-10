Коронавирус: последние новости на сегодня, 10 июля 2020 года

За последние сутки коронавирус в России выявлен у 6 509 человек. За время эпидемии заразились более 707 тысяч человек, 481 тысяча пациентов выздоровели, 10 843 скончались.
С 13 июля в Москве отменяется обязательное ношение медицинских масок и других средств защиты на улице. Но они по-прежнему необходимы на общественном транспорте и в помещениях.
Также снимаются ограничения на работу всех образовательных учреждений. А с 1 августа в городе заработают кинотеатры, театры и концертные залы. При этом помещения должны быть заполнены максимум наполовину.
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с девятью странами Европы, включая Великобританию, Германию, Италию, Финляндию, а также с Китаем, Вьетнамом и Монголией. Это первый этап возобновления полетов после пика эпидемии коронавируса в России.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились более 12,1 миллиона человек. Скончались свыше 550 тысяч. В США выявлено три миллиона зараженных, в Бразилии – 1,71 миллиона, в Индии – 767 тысяч.
Коронавирус в Москве
Заболели – 227 363
Умерли – 4 059
Выздоровели – 162 086
Коронавирус в России
Заболели – 707 301
Умерли – 10 843
Выздоровели – 481 316
Коронавирус в мире
Заболели – 12 101 990
Умерли – 550 780
Выздоровели – 6 310 833
Статистика коронавируса в России и мире на 10 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|227 363
|4 059
|162 086
|Россия
|707 301
|10 843
|481 316
|США
|3 001 534
|123 670
|994 059
|Весь мир
|12 101 990
|550 780
|6 310 833
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