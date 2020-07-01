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Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июля 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июля 2020 года

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Число зараженных коронавирусом в России превысило 647 тысяч. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За сутки коронавирус в России выявили у 6 693 человек. Общее число заболевших составило 647,8 тысячи, за время эпидемии выздоровели 412,6 тысячи пациентов, 9 320 человеу умерли.

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Личные данные россиян, использованные в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" для оформления цифровых пропусков, были удалены. Об этом сообщил министр связи Максут Шадаев.

Авиасообщение с Турцией не возобновится с 15 июля, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. Конкретных дат чиновник не назвал.

По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 10,4 миллиона человек. Более 510 тысяч умерли. В США выявили 2,68 миллиона зараженных, в Бразилии – более 1,3 миллиона.

Коронавирус в Москве

Заболели – 221 598

Умерли – 3 796

Выздоровели – 150 397

Коронавирус в России

Заболели – 647 849

Умерли – 9 320

Выздоровели – 412 650

Коронавирус в мире

Заболели – 10 410 990

Умерли – 510 880

Выздоровели – 5 260 060

Статистика коронавируса в России и мире на 1 июля 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва221 5983 796150 397
Россия647 8499 320412 650
США2 680 785120 889840 059
Весь мир10 410 990
510 880
5 260 833

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Автор: 1 июля 2020, 08:00

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