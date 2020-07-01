Коронавирус: последние новости на сегодня, 1 июля 2020 года

За сутки коронавирус в России выявили у 6 693 человек. Общее число заболевших составило 647,8 тысячи, за время эпидемии выздоровели 412,6 тысячи пациентов, 9 320 человеу умерли.
В России продолжаются испытания вакцины от коронавируса. Три препарата, над которыми работают специалисты центра "Вектор", показали свою эффективность.
Личные данные россиян, использованные в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" для оформления цифровых пропусков, были удалены. Об этом сообщил министр связи Максут Шадаев.
Авиасообщение с Турцией не возобновится с 15 июля, заявил глава Минтранса Евгений Дитрих. Конкретных дат чиновник не назвал.
По данным Университета Джона Хопкинса, коронавирусом в мире заразились 10,4 миллиона человек. Более 510 тысяч умерли. В США выявили 2,68 миллиона зараженных, в Бразилии – более 1,3 миллиона.
Коронавирус в Москве
Заболели – 221 598
Умерли – 3 796
Выздоровели – 150 397
Коронавирус в России
Заболели – 647 849
Умерли – 9 320
Выздоровели – 412 650
Коронавирус в мире
Заболели – 10 410 990
Умерли – 510 880
Выздоровели – 5 260 060
Статистика коронавируса в России и мире на 1 июля 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|221 598
|3 796
|150 397
|Россия
|647 849
|9 320
|412 650
|США
|2 680 785
|120 889
|840 059
|Весь мир
|10 410 990
|510 880
|5 260 833
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