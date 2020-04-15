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Больная коронавирусом родила в коме

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/ Александр Авилов
Зараженная коронавирусом американка стала матерью, будучи без сознания во время лечения от коронавирусной инфекции. Ее дочь находится в реанимации.

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27-летняя жительница американского города Ванкувера Анджела Примаченко заразилась коронавирусом в марте. У нее поднялась высокая температура. За восемь дней симптомы опасной инфекции усилились, поэтому женщину госпитализировали и ввели в состояние комы.

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Американку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких на 33-й неделе беременности, передает РИА ФАН. Удивлению зараженной коронавирусом женщины не было предела, когда она вышла из комы.

Поняв, что большого живота нет, пациентка была в шоке. 11 апреля ее выписали из больницы. Однако Анджела до сих пор не держала на руках новорожденную дочь Аву. Она не сможет увидеть малышку до тех пор, пока ее тест на коронавирус не покажет отрицательный результат. Девочка находится в реанимации, она не заражена COVID-19.

Напомним, что вспышка опасной инфекции произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. По данным на 15 апреля, число зараженных коронавирусом в мире достигло двух миллионов. Погибли свыше 126 тысяч человек. 

Как писали "Дни.ру", специалисты объяснили, где самый большой шанс заразиться коронавирусом. Лидером стала аптека. На втором месте расположился магазин. В топе также оказались заправка, выгул собак и вынос мусора.

Автор: 15 апреля 2020, 12:53
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