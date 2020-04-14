По словам врача-оториноларинголога Владимира Зайцева, наиболее безопасен выход с целью вынести мусор. Риск подцепить инфекцию есть, но небольшой. Опасность заключается в вирусных частицах, которые могут оставаться жизнеспособными на пыли некоторое время.
На четвертом месте – выгул собак, в первую очередь за счет того, что питомец может принести коронавирус на лапах. Выгуливать животное надо несколько раз в день, а значит, вы по три-четыре раза будете прикасаться к дверным ручкам и кнопкам лифта.
Особое место в рейтинге отведено заправкам. Топливораздаточный пистолет колонки - настоящий рассадник заразы, сообщает газета "Аргументы и факты". Чтобы обезопаситься, выбирайте бесконтактную покупку топлива.
На втором месте расположились магазины. Зайцев рекомендовал всегда надевать маску, обрабатывать все поверхности антисептиком и не забывать о соблюдении дистанции.
Лидером в рейтинге мест, где легче всего заразиться коронавирусом, стала аптека. По словам врача, туда "по определению ходят не особенно здоровые люди", пишет Пятый канал.
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