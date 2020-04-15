Под Ульяновском из больницы сбежала зараженная коронавирусом цыганка

В Ульяновской области подтверждены три случая заражения COVID-19. Кроме того, одна из заболевших сбежала от врачей.
По данным телеканала "360", местную больницу самовольно покинула цыганка. Злоумышленницу оперативно задержали сотрудники правоохранительных органов. Теперь предстоит выяснить, с кем контактировала инфицированная.
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