Королева красоты пожертвовала собой ради спасения зараженных коронавирусом

Коронавирус продолжает распространяться по планете. Люди умирают от пневмонии, вызванной COVID-19. Врачи многих стран не справляются с потоком больных, каждый сотрудник сейчас ценен. Это понимает обладательница титула "мисс Великобритания – 2019", которая до победы в конкурсе красоты работала медиком. Из-за пандемии она решила вернуться в больницу, чтобы спасать человеческие жизни. прочитано 224 раза Бхаша Мукерджи улетела в Индию еще до того, как в мире объявили пандемию коронавируса. Теперь 24-летняя девушка не может вернуться в Великобританию, где жила и работала младшим врачом. Мукерджи родилась в Калькутте, но в возрасте девяти лет вместе с родителями перебралась в Дерби. Бхаша решила связать свою жизнь с медициной и в 2019 году устроилась на работу в больницу. Спустя некоторое время девушка приняла участие в конкурсе красоты. Она одержала победу и завоевала титул "мисс Великобритания – 2019". В Индию Бхаша прилетела в марте. Это оказалось ошибкой, потому что позже многие страны ограничили авиасообщение, и девушка лишилась возможности отправиться домой. Кроме того, Мукерджи начали писать коллеги, которые попросили ее выйти на работу. Врачи не справляются, хотя трудятся по 13 часов семь дней в неделю и по ночам. Девушка обратилась к властям Великобритании с просьбой помочь улететь, чтобы она могла быть полезной для коллег и пациентов. Правительство пошло навстречу Бхаше – скоро она приступит к своим обязанностям.

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