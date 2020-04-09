Королева красоты пожертвовала собой ради спасения зараженных коронавирусом

Бхаша Мукерджи улетела в Индию еще до того, как в мире объявили пандемию коронавируса. Теперь 24-летняя девушка не может вернуться в Великобританию, где жила и работала младшим врачом.
Мукерджи родилась в Калькутте, но в возрасте девяти лет вместе с родителями перебралась в Дерби. Бхаша решила связать свою жизнь с медициной и в 2019 году устроилась на работу в больницу.
Спустя некоторое время девушка приняла участие в конкурсе красоты. Она одержала победу и завоевала титул "мисс Великобритания – 2019".
В Индию Бхаша прилетела в марте. Это оказалось ошибкой, потому что позже многие страны ограничили авиасообщение, и девушка лишилась возможности отправиться домой.
Кроме того, Мукерджи начали писать коллеги, которые попросили ее выйти на работу. Врачи не справляются, хотя трудятся по 13 часов семь дней в неделю и по ночам.
Девушка обратилась к властям Великобритании с просьбой помочь улететь, чтобы она могла быть полезной для коллег и пациентов. Правительство пошло навстречу Бхаше – скоро она приступит к своим обязанностям.
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