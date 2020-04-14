Эксперт усомнился в точности прогнозов по зараженным коронавирусом в России

Клинический фармаколог и эксперт по фармацевтическому рынку Александр Эдигер подверг сомнению текущие цифры по росту числа зараженных коронавирусом в России. По его мнению, ни одну из существующих расчетных моделей нельзя полностью применить к ситуации.



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