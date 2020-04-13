России предрекли неоптимистичный сценарий распространения коронавируса

По словам специалиста, в последние дни ситуация с распространением COVID-19 в России пошла "уже не по оптимистической траектории". Вирусолог напомнила, что увеличение количества зараженных COVID-19 с тысячи до десяти тысяч человек в мире происходило неравномерно.
Так, если в США на это ушло шесть дней, то в России – 12 дней. При этом дистанцию от десятитысячного до стотысячного пациента с коронавирусом пять стран прошло в среднем за 15–18 дней. По словам эксперта, это страшно, передает НСН.
При этом Попович подчеркнула, что успешно бороться с коронавирусом в России мешает в частности беспечность молодежи. Дело в том, что многие думают, что находятся вне группы риска. Специалист добавила, что даже у них бывают серьезные осложнения после пневмонии COVID-19.
Отметим, для борьбы с коронавирусом в России в разных регионах вводятся новые санитарно-эпидемиологические ограничения. Но результат во многом зависит от сознательности самих граждан. Напомним, режим самоизоляции на территории страны действует по 30 апреля.
Как писали "Дни.ру", темпы распространения коронавируса в России продолжают набирать обороты. Примечательно, что вместе с тем увеличивается число случаев, которые не вписываются в общую картину.
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