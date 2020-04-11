Знаменитый врач заявил о "русском чуде" во время пандемии коронавируса

В своем телеграм-канале врач напомнил, что в России делается упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары. Он подчеркнул, что у нас в стране в разы больше больничных коек на душу населения, чем на Западе.
Также доктор Мясников отметил, что все говорят о "германском чуде" и молчат про русское. Он привел статистику: если в Германии 2,8 тысячи умерших на 82 миллиона человек, то в России – меньше ста на 145 миллионов.
При этом Мясников заявил, что расслабляться нельзя. Ведь остановить распространение коронавируса в России могут только люди при помощи самоизоляции. По его мнению, люди в большинстве переболеют COVID-19 и приобретут коллективный иммунитет.
Напомним, пандемия COVID-19 затронула практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более полутора миллионов человек. Коронавирус в России выявлен у 13 тысяч 584 человек. Из них в Москве 8852. Как писали "Дни.ру", из-за эпидемии в нашей тсране принят ряд экстренных мер.
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