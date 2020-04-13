"Развивается стремительно": коронавирус без симптомов грозит реанимацией

Темпы распространения коронавируса в России набирают обороты. Одновременно с этим растет число случаев, которые не вписываются в общую картину.
Раньше в научном сообществе царила уверенность: если человек болен, однако симптомов коронавируса не наблюдается, то он опасен для других, но никак не для себя. Однако появилась версия, что и в таком случае есть вероятность осложнений. А отсутствие проявлений болезни лишь мешает поставить верный диагноз на ранней стадии.
"У некоторых бессимптомных больных коронавирус развивается стремительно, от легкого кашля и насморка до реанимации", – цитирует телеграм-канал РИА Новости Татьяну Голикову. Она добавила, что тестирование россиян на иммунитет к болезни может начаться уже в середине апреля.
Карта коронавируса показывает, что наибольшая концентрация случаев болезни в России находится в европейской части страны. Львиная их доля приходится на Москву и Подмосковье.
Для борьбы с коронавирусом в регионах России вводятся новые санитарно-эпидемиологические ограничения. Карантин в Москве доказал свою эффективность. Однако во многом результат зависит от ответственности граждан.
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