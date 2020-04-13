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Коронавирус

"Хвосты останутся": вирусолог рассказал о жизни россиян после режима самоизоляции

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Доктор медицинских наук Анатолий Альштейн высказался об окончании пандемии коронавируса в России. Эксперт рассказал, как будет складываться жизнь граждан после снятия ограничительных мер. 

Продолжение: "Приходится отменять": коронавирус лишил работы Успенскую
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Профессор отметил, что решение об отмене режима всеобщей самоизоляции принимают не вирусологи, а политики. Оно будет основано на медико-биологической, политической и экономической ситуации в стране.

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По словам ученого, если спад эпидемии коронавируса произойдет до 30 апреля, мероприятия по защите населения от инфекции скоро отменят, если нет – продлят. При этом переход к нормальной жизни произойдет не сразу.

"Какие-то хвосты останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", – высказал мнение Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, почему 30 апреля было выбрано в качестве предположительной даты окончания эпидемии коронавируса в России. Она заявила, что к тому времени пройдут два цикла по 14 дней, и тогда власти смогут оценить последствия ограничительных мер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

По последним данным, в стране зафиксировано 15 770 новых случая заражения китайской инфекцией. Большинство заболевших (10 158) находятся в Москве. Жертвами коронавируса стали 130 пациентов. Выздоровел 1 291 человек, передает URA.ru.

Автор: 13 апреля 2020, 08:15

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