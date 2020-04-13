"Хвосты останутся": вирусолог рассказал о жизни россиян после режима самоизоляции

Профессор отметил, что решение об отмене режима всеобщей самоизоляции принимают не вирусологи, а политики. Оно будет основано на медико-биологической, политической и экономической ситуации в стране.
По словам ученого, если спад эпидемии коронавируса произойдет до 30 апреля, мероприятия по защите населения от инфекции скоро отменят, если нет – продлят. При этом переход к нормальной жизни произойдет не сразу.
"Какие-то хвосты останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий", – высказал мнение Анатолий Альштейн в беседе с НСН.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, почему 30 апреля было выбрано в качестве предположительной даты окончания эпидемии коронавируса в России. Она заявила, что к тому времени пройдут два цикла по 14 дней, и тогда власти смогут оценить последствия ограничительных мер.
По последним данным, в стране зафиксировано 15 770 новых случая заражения китайской инфекцией. Большинство заболевших (10 158) находятся в Москве. Жертвами коронавируса стали 130 пациентов. Выздоровел 1 291 человек, передает URA.ru.
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Жена стала выпивать.
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Самый красивый певец
Во что превратилась моя жизнь
Анатолий
Не помыла руки
Выздоравливают только те у кого есть деньги?