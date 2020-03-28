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"Люди будут умирать": обнародовано страшное пророчество Ванги о коронавирусе

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Андрей Малахов пригласил на шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" журналиста Сергея Косторного, с которым они обсудили предсказание провидицы о коронавирусе в мире. Мужчину представили как кума Ванги. 
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В программе показали видеофрагмент, в котором ясновидящая ответила на вопрос о будущем России. Она отметила, что придет беда "от желтых людей".

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"Люди будут умирать, но Россия справится", – озвучила страшное пророчество Ванга. По словам журналиста, она имела в виду коронавирус, который придет с востока и затронет сто миллионов человек.

При этом он рассказал, что ясновидящая говорила о том, что эпидемия спадет к середине весны. Однако позже она может возобновиться. 

По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 496 тысяч человек. В России более 800 человек больны COVID-19. Чтобы сдержать распространение инфекции, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей. Пожилым людям рекомендовано оставаться дома 14 дней. Школьников досрочно отправили на каникулы. 

Как писали "Дни.ру", от коронавируса в мире пострадало много знаменитых людей. Это известные актеры, деятели искусства и культуры, политики. Среди носителей COVID-19 – принц Чарльз.

Автор: 28 марта 2020, 06:37
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