"Люди будут умирать": обнародовано страшное пророчество Ванги о коронавирусе

В программе показали видеофрагмент, в котором ясновидящая ответила на вопрос о будущем России. Она отметила, что придет беда "от желтых людей".
"Люди будут умирать, но Россия справится", – озвучила страшное пророчество Ванга. По словам журналиста, она имела в виду коронавирус, который придет с востока и затронет сто миллионов человек.
При этом он рассказал, что ясновидящая говорила о том, что эпидемия спадет к середине весны. Однако позже она может возобновиться.
По последним данным, число зараженных коронавирусом в мире превысило 496 тысяч человек. В России более 800 человек больны COVID-19. Чтобы сдержать распространение инфекции, неделя до 5 апреля объявлена нерабочей. Пожилым людям рекомендовано оставаться дома 14 дней. Школьников досрочно отправили на каникулы.
Как писали "Дни.ру", от коронавируса в мире пострадало много знаменитых людей. Это известные актеры, деятели искусства и культуры, политики. Среди носителей COVID-19 – принц Чарльз.
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