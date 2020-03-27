"Хорошие показатели": эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян

Пятая часть зараженных коронавирусом в нашей стране не
выезжали за рубеж, отметила Попова. 80% случаев COVID-19 – завозные, люди
подхватили инфекцию во время поездки за границу.
"20% – люди из контактного круга приехавших из-за границы. На самом деле это очень невысокая контактная группа. Если эти цифры соответствуют действительности, то это хорошие показатели", – сказал в комментарии для "Дни.ру" председатель исполкома регионального отделения движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" в Астраханской области Сергей Кодюшев.
Но расслабляться не стоит – видимо, это только первые цифры, отметил эксперт. "Я считаю, что на данном этапе предприняты вполне адекватные меры по предотвращению распространения вируса, но в перспективе их будет необходимо усиливать", – сказал Кодюшев.
Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России 27 марта достигло 1036 человек, в основном в Москве и области. В столице с 28 марта по 5 апреля закрыты места массового скопления людей – кафе, бары, рестораны, торговые центры, парки.
Добрался смертоносный коронавирус даже до администрации президента. О первом подтвержденном случае журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предпринимаются необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, заверил он.
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