"Хорошие показатели": эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян

Коронавирусом посредством контактов внутри страны заразилась лишь пятая часть инфицированных россиян, 80% – завозные случаи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Показатели хорошие, но расслабляться не стоит, сказал в комментарии для "Дни.ру" эксперт Сергей Кодюшев.



Пятая часть зараженных коронавирусом в нашей стране не выезжали за рубеж, отметила Попова. 80% случаев COVID-19 – завозные, люди подхватили инфекцию во время поездки за границу.



"20% – люди из контактного круга приехавших из-за границы. На самом деле это очень невысокая контактная группа. Если эти цифры соответствуют действительности, то это хорошие показатели", – сказал в комментарии для "Дни.ру" председатель исполкома регионального отделения движения "СИЛЬНАЯ РОССИЯ" в Астраханской области Сергей Кодюшев.

Но расслабляться не стоит – видимо, это только первые цифры, отметил эксперт. "Я считаю, что на данном этапе предприняты вполне адекватные меры по предотвращению распространения вируса, но в перспективе их будет необходимо усиливать", – сказал Кодюшев.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в России 27 марта достигло 1036 человек, в основном в Москве и области. В столице с 28 марта по 5 апреля закрыты места массового скопления людей – кафе, бары, рестораны, торговые центры, парки.

Добрался смертоносный коронавирус даже до администрации президента. О первом подтвержденном случае журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Предпринимаются необходимые санитарно-эпидемиологические нормы, заверил он.