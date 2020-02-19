"Вспыхнет с новой силой": найдено страшное пророчество Ванги о коронавирусе

Пророчества болгарской ясновидящей Ванги не дают покоя исследователям и конспирологам всех мастей. В СМИ появилось пугающее пророчество провидицы о коронавирусе. День, "когда в одном месте соберутся пять двоек", станет решающим в борьбе с эпидемией. Такая дата наступит совсем скоро – 22.02.2020.



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