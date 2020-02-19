"Вспыхнет с новой силой": найдено страшное пророчество Ванги о коронавирусе

Ванга оставила после себя много предсказаний. Проблема в
том, что у большинства из них нет единой трактовки. Пророчества провидицы
толкуют в зависимости от ситуации.
У журналиста Сергея Косторного сохранилась запись, на которой Ванга предупреждает о роковом дне, "когда в одном месте сойдутся пять двоек", сообщает портал "Стерлеград". Среди предсказаний провидицы встречается упоминание о некой опасной болезни. О пророчестве мало кто слышал, пока не вспыхнула эпидемия коронавируса COVID-2019.
Ученые и медики делают все возможное, чтобы остановить заразу, но число погибших растет с каждым днем. Когда наступит пик эпидемии, никто не знает. По одним данным, это произойдет в феврале, по другим - в марте или апреле.
На этом фоне многие вспомнили пророчество Ванги о пяти двойках. День, когда они сойдутся, станет решающим для судьбы человечества, якобы предупреждала болгарская провидица. "Коронавирус либо пойдет на спад, либо вспыхнет с новой силой", – отметили журналисты.
На 19 февраля число заболевших превысило 74 тысячи, а число жертв – две тысячи. Почти 14,5 тысячи человек удалось вылечить, еще 5,2 тысячи находятся в больницах с подозрением на коронавирус.
Рекордсменом по количеству заболевших остается китайская провинция Хубэй – очаг эпидемии. Общее число зараженных там превысило 50 тысяч, за сутки скончались 132 человека.
О борьбе с эпидемией власти КНР пока высказываются с осторожным оптимизмом. Динамика численности заболевших пошла на спад, необходимо закрепить результаты, отметил представитель комитета по здравоохранению Китая Ми Фэн.
Среди зараженных коронавирусом есть двое россиян. Оба находятся на круизном лайнере Diamond Princess. С 5 февраля судно стоит на двухнедельном карантине в порту японского города Йокогама. Указом премьер-министра Михаила Мишустина закрыта сухопутная граница с Китаем, въезд его граждан в Россию с любыми целями запрещен.
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