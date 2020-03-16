"Будет только хуже": Мишустина призвали к экстренным мерам из-за коронавируса

Россияне столкнулись с нехваткой дезинфицирующих средств из-за коронавируса: качественные спиртовые салфетки есть не во всех аптеках, отметил лидер "Сильной России" Антон Цветков. "Дальше будет только хуже", – сказал эксперт в комментарии для "Дни.ру".
При этом врачи, напомнил он, рекомендуют регулярно проводить дезинфекцию бытовых предметов и мебели, в том числе офисной. "Между тем дезинфекцию можно проводить в том числе и 70-процентным раствором спирта. Но спирт просто так купить нельзя, его нет в открытой продаже", – посетовал Цветков.
В связи распространением коронавируса COVID-19 в "Сильной России" предложили правительству снять ограничение и разрешить продажу спирта в аптеках. "Никто не говорит, что надо заменить спиртом бытовые дезинфицирующие средства, но если их практически нет в продаже, необходимо принимать экстренные временные меры", – уверен Цветков.
Эксперт сослался на опыт Европы, где спирт продается в хозяйственных магазинах и используется для бытовой дезинфекции. Он напомнил, что источником заражения коронавирусом может быть не только человек, но и любая поверхность.
"Очень важно проводить дезинфекцию всеми возможными средствами. Исxодя из этиx соображений мы призываем разрешить продажу спирта в аптекаx российскиx городов до теx пор пока распространение коронавируса не пойдет на спад", – добавил Цветков.
Напомним, что в России выявлено 93 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Четыре человека выздоровели, на стационарном лечении остаются 79 пациентов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил обеспечить дополнительные меры социальной поддержки.
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