Россиян лишили главной надежды в борьбе с коронавирусом

Не стоит надеяться, что потепление остановит распространение коронавируса. Об этом заявил доктор медицинских наук Борис Ревич.
Он напомнил, что пандемию началась в китайском Ухане, в котором даже зимой плюсовая температура. Надежды на потепление как эксперт назвал "полной фантазией", передает РИА Новости.
О том, что теплая погода может замедлить или остановить наступление коронавируса говорили китайские ученые. По мнению специалистов из Университета Сунь Ятсена, благоприятной для распространения COVID-19 является температура в 8-9 градусов Цельсия, но вирус чувствителен к более высоким показателям.
Но пока на теплую погоду COVID-19 внимания не обращает. В Италии столбик термометра уверенно держится у отметки плюс 20 градусов, но ежедневно в стране фиксируются несколько тысяч новых случаев заболевания. Тяжелая ситуация в Испании, Франции, Германии.
Всего в мире коронавирусом COVID-19 заболели около 160 тысяч человек. В России инфицированы 63 человека, у большинства заражение протекает в легкой форме, трое вылечились.
В понедельник, 16 марта, Россия закрыла границу с Белоруссией, авиакомпании приостанавливают полеты в европейские страны. Для борьбы с коронавирусом при Госсовете создана специальная рабочая группа, ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.
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