Россиян предупредили о пенсионных изменениях из-за коронавируса

В кабинете министров не исключают, что пенсии и иные социальные выплаты будут выдавать авансом. Это связано с распространением эпидемии коронавируса.
Соответствующий документ оказался в распоряжении РИА Новости. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства, пишет "Царьград".
Ситуация с коронавирусом COVID-19 находится под пристальным наблюдением правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 16 марта, объявил о новых мерах по борьбе с распространением пандемии.
По его словам, в текущем году может быть использовано 300 миллиардов резервных рублей. Также планируется увеличить объем социальных гарантий, отметил премьер-министр.
Глава правительства поручил обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для находящихся на карантине. Кроме того, медицинские работники получат дополнительные стимулирующие выплаты.
На 16 марта коронавирусом COVID-19 по всему миру заразились более 160 тысяч человек. Эпицентр пандемии сместился из Азии в Европу. В России 63 заболевших, трое выздоровели.
При Госсовете создана рабочая группа для борьбы с распространением коронавируса. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.
В понедельник, 16 марта, Россия закрыла границу с Белоруссией. Из-за коронавируса авиакомпании приостанавливают полеты в Европу. В аэропортах прилетевших из-за границы проверяют на симптомы COVID-19. Тем, кто вернулся из охваченных эпидемией страны, следует самоизолироваться на две недели.
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