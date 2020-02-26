"Шансов нет": в российских поликлиниках не могут диагностировать коронавирус

Наши соотечественники обеспокоены тем, сумеют ли врачи из обычных поликлиник верно поставить диагноз пациенту с коронавирусом. Подписчики в "Твиттер" считают, что вероятность этого невысока.
"Шансов нет", – приводит комментарий одной из россиянок "Царьград". По мнению других, медики могут с порога сказать пациенту фразу: "Это не к нам". Однако эксперты полагают, что паника вокруг эпидемии коронавируса преувеличена.
В свою очередь начальник отдела по эпидемиологическому надзору Управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия заявила, что специфических признаков страшной болезни нет. Коронавирус проявляется как обычная респираторная инфекция.
Отметим, что пока что распознать недуг могут в России лишь в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Именно там созданы специальные лаборатории для борьбы с эпидемией коронавируса.
Как писали "Дни.ру", ранее стало известно, что с 1 марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей из-за эпидемии коронавируса. Ограничение касается всех перевозчиков, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Кроме того, с 28 февраля вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана.
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