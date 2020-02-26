У троих россиян подтвержден коронавирус

У троих россиян, которых эвакуировали в Казань с лайнера Diamond Princess, подтвержден коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал "Говорит Москва".
Ранее сообщалось, что в инфекционную больницу Казани из Японии доставили восьмерых россиян. Они были эвакуированны с туристического лайнера Diamond Princess. У троих из них был обнаружен коронавирус в легкой форме. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что они останутся в больнице в течение всего периода лечения и восстановления.
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