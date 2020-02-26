Определен источник появления нового коронавируса

Новый коронавирус, успев выбраться из Китая и охватить в том числе и европейские страны, стал объектом пристального внимания со стороны научного сообщества. Европейские чиновники взяли на себя обязанность информировать население, в том числе и о путях возникновения подобных болезней.

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