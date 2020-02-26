Определен источник появления нового коронавируса

Коронавирус COVID-19 уже привел к катастрофическим последствиям в Китае, а теперь угрожает стабильности и благополучию во всем остальном мире. В частности, страдают от него и европейские страны.
На данный момент больше всего из членов Евросоюза от эпидемии пострадала Италия. Речь идет о 357 официально подтвержденных случаях заражения и о 11 жертвах коронавируса. Если верить известной информации, до Польши болезнь пока не добралась. Однако министр здравоохранения страны Лукаш Шумовский не сидит сложа руки.
Выступая в эфире радиостанции RMF FM чиновник взял на себя роль человека, который будет информировать население об эпидемии. В частности, он сообщил о возможных путях возникновения коронавируса. "Только от животных", – цитирует РИА Новости Лукаша Шумовского.
Сама передача, по его словам, происходит в момент мутации вируса. Отметим, его слова соответствуют версии китайских специалистов, которые предположили, что коронавирус COVID-19 мог передаться людям от летучих мышей.
Глава польского Минздрава предупредил, что возможны и менее экзотические варианты. В частности, по его словам, источниками подобных болезней могут служить обыкновенные домашние кошки. И эпидемии грозят людям до тех пор, пока их иммунная система не приспособиться.
Напомним, коронавирус COVID-19 спровоцировал вспышку смертельно опасной пневмонии в городе Ухань в центральном Китае в конце 2019 года. В начале 2020 года масштабы эпидемии оказались таковы, что болезнь заняла первые полосы мировых СМИ. Она распространилась в том числе и в европейских странах.
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