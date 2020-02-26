"Плотно занимаются": неожиданный поворот в истории коронавируса в России

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, какие меры предпринимаются для борьбы с коронавирусом в России. В частности, речь идет о разработке вакцины от этой страшной болезни.



Поскольку очагом возникновения коронавируса COVID-19 оказался центральный Китай, можно было предположить, что именно эта страна внесет наибольший вклад в создание вакцин и лекарств, которые должны помочь в борьбе с эпидемией. Тем более, что сам город Ухань, где были зарегистрированы первые случаи заражения, славится своими лабораториями по изучению вирусов.

Однако неожиданные и обнадеживающие новости пришли из России. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что наши ученые получили штамм вируса и уже успели сделать пять прототипов вакцины. "Коллеги очень плотно этим занимаются", – цитирует ее РИА Новости. Чиновница отметила, что пока работы находятся на начальной стадии. Тем не менее. нельзя не отметить большую вовлеченность специалистов в разработку средств по борьбе с болезнью.

Татьяна Голикова добавила, что пока Россия не предпринимала "драконовских" карантинных мер против распространения коронавируса. Однако оперативный штаб уже успел выработать четкую систему работы, которая позволяет оперативно реагировать на все возникающие угрозы.

Об успехах российских властей говорит тот факт, что всего в стране было официально зарегистрировано всего два случая заболевания коронавирусом COVID-19. При этом никто из пациентов не заразил окружающих. Оба они выздоровели и были отпущены домой. После этого в страну были возвращены трое пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, которые заразились на судне. С ними также ведется работа.