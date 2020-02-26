Затравленная из-за коронавируса китайская семья хочет сбежать из России

Семью выходцев из Китая вынудили покинуть Ханты-Мансийский автономный округ, где они работали и снимали жилье. Иностранные гости подверглись травле из-за эпидемии смертоносного коронавируса COVID-2019, вспыхнувшей в Поднебесной, сообщает URA.ru.

Хозяева комнаты, которую снимали китайцы, потребовали освободить помещение. Как рассказала член семьи Сюли Суй, они планируют перебраться к родственникам в Москву, а затем и вовсе покинуть Россию. Семейство намерено вернуться, когда напряженность вокруг ситуации с коронавирусом спадет.