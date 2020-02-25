Собчак закричала от страшного пророчества о коронавирусе

Ведущая Ксения Собчак обратила внимание на вышедший еще в 1981 году роман "Глаза тьмы" американского писателя-фантаста Дина Кунца. В сюжете книги она, судя по всему, усмотрела страшное пророчество о бушующей в мире эпидемии коронавируса.

В своем "Телеграм" Ксения Собчак опубликовала описание книги "Глаза тьмы". Повествование романа строится вокруг распространения смертельной вирусной пневмонии, лечить которую традиционными способами невозможно.

Сам вирус автор назвал "Ухань-400" по имени города, в военной лаборатории которого тот, согласно сюжету, был разработан. Этот же город и стал эпицентром эпидемии. Примечательно, что действие написанного в 1981 году романа происходит в 2020 году.

Ксения Собчак, по всей видимости, усмотрела определенные параллели между историей, положенной в основу фантастического триллера, и реальностью, в которой в городе Ухань в 2020 году действительно началась эпидемия вирусной пневмонии, перед которой традиционные способы лечения бессильны. Возможно, что коронавирус COVID-2019 был предсказан за несколько десятилетий до своего появления.

"Вот как такое возможно?!?!" – не стала сдерживать себя в эмоциях Ксения Собчак. Затем она сбавила тон сообщений до горькой иронии. "Хорошее чувство юмора у англосаксов", – заметила ведущая.

Отметим, в книге "Глаза тьмы" разработанный в военных целях коронавирус обладал такими свойствами, что, будучи смертельным для людей, не выживал во внешней среде. Это позволяло производить быстрый захват территории заинтересованными странами после того, как население на ней погибнет от болезней.

Настоящий коронавирус COVID-2019, хоть и не поддается лечению, не так опасен, как его книжный аналог. Тем не менее, он уже успел нанести существенный удар по благосостоянию Китая. Многие эксперты отмечают, что во многом именно благодаря ему Пекину пришлось пойти на уступки в торговой войне с Вашингтоном.