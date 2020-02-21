Ходили, заражали москвичей? Стало известно о сбежавших от медиков китайцах

Группу из 20 китайцев остановили у станции метро
"Новослободская". На руках у них были предписания о нахождении в гостинице
на карантине в течение двух недель. Сидеть в четырех стенах туристы не захотели
и выразили желание отправиться на экскурсию по Москве.
К китайцам вызвали наряд полиции и карету скорой помощи. При виде медиков прыткие гости забежали в экскурсионный автобус и скрылись. По словам гида, у гостей был запланирован поход в театр на Таганке. Инцидент произошел 20 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.
В настоящее время число больных коронавирусом по всему миру превысило 75 тысяч человек, погибли более 2,2 тысячи человек. Большая часть зараженных находится в Китае. За пределами Поднебесной зафиксировано чуть больше тысячи случаев заболевания COVID-2019.
Ранее в России выявили два случая заражения коронавирусом, оба носителя были гражданами КНР. Кроме того, смертоносный вирус диагностирован у двух наших сограждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.
Из-за распространения коронавируса Москва объявила о закрытии всех границ с Поднебесной. Министерство образования рекомендовало вузам продолжить обучение граждан Китая дистанционно. В МИДе КНР такие меры назвали временными.
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