Ходили, заражали москвичей? Стало известно о сбежавших от медиков китайцах

Несмотря на бушующую в Китае эпидемию коронавируса, прибывшие в Москву из КНР туристы отказались находиться в гостинице на карантине. Прыткие гости сбежали из-под наблюдения медиков. Не исключено, что кто-то из туристов мог подхватить опасное заболевание на родине.



Группу из 20 китайцев остановили у станции метро "Новослободская". На руках у них были предписания о нахождении в гостинице на карантине в течение двух недель. Сидеть в четырех стенах туристы не захотели и выразили желание отправиться на экскурсию по Москве.



К китайцам вызвали наряд полиции и карету скорой помощи. При виде медиков прыткие гости забежали в экскурсионный автобус и скрылись. По словам гида, у гостей был запланирован поход в театр на Таганке. Инцидент произошел 20 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В настоящее время число больных коронавирусом по всему миру превысило 75 тысяч человек, погибли более 2,2 тысячи человек. Большая часть зараженных находится в Китае. За пределами Поднебесной зафиксировано чуть больше тысячи случаев заболевания COVID-2019.

Ранее в России выявили два случая заражения коронавирусом, оба носителя были гражданами КНР. Кроме того, смертоносный вирус диагностирован у двух наших сограждан с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

Из-за распространения коронавируса Москва объявила о закрытии всех границ с Поднебесной. Министерство образования рекомендовало вузам продолжить обучение граждан Китая дистанционно. В МИДе КНР такие меры назвали временными.