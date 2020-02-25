Смертельный коронавирус нашли у важного чиновника

Распространение эпидемии коронавируса COVID-2019 неожиданно получило дополнительный импульс. В разных странах фиксируются десятки новых случаев заражения.
В Иране официальная статистика говорит о 95 больных. При этом уже 15 человек в стране умерли от коронавируса. Смертельно опасная болезнь добралась даже до важных чиновников.
По сообщениям агентства France Press, тест показал положительный результат на коронавирус у заместителя министра здравоохранения Ирана. Издание National Post уточняет, что речь идет об Ирадже Харирчи. Замглавы иранского медицинского ведомства находится на карантине, передает RT.
Обстоятельства, время и место заражения чиновника пока не известны. Возможно, что он мог успеть передать коронавирус своим подчиненным или коллегам, а те – распространить его дальше. Под угрозой может находиться все правительство страны.
Отметим, масштабы распространения эпидемии коронавируса в Иране таковы, что решение о перекрытии границ со страной приняли Армения, Турция и Пакистан. Грузия ввела ограничения на воздушное сообщение с этой страной.
Ранее похожие карантинные меры применялись только в отношении Китая. Там число заразившихся исчисляется десятками тысяч, а количество погибших превысило 2,5 тысячи.
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