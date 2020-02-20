Многие критики Незалежной указывали, что единственной господствующей идеей в стране является ненависть ко всему русскому. Их оппоненты настаивали, что украинцы свою идентичность строят не на ненависти к другим, а на любви и взаимопомощи к себе и таким же, как они. Ситуация с "коронавирусным бунтом" на Западной Украине нанесла серьезный удар по их позициям.
Выяснилось, что активисты настолько боятся распространения коронавируса на Украине, что готовы подвергать собственных сограждан риску, перекрывать дороги, жечь покрышки и устраивать столкновения с полицией.
"А так мы всегда готовы поговорить о том, какая мы единая страна", – цитирует "Царьград" украинского журналиста Анатолия Шария. Он напомнил, что в государстве постоянно ведутся разговоры о любви к украинцам и всему украинскому и все называют друг друга братьями.
Однако практика показала, что как только дело зашло за рамки Дня вышиванки и исполнения гимна и народных песен, и потребовало реальной консолидации общества, ситуация тут же вышла из-под контроля. Другие пользователи Сети оказались еще более прямолинейны в своих высказываниях. Многие удивились, до чего быстро оскотинились люди, до этого относительно успешно пытавшиеся мимикрировать под европейцев.
Таким образом эпидемия коронавируса косвенно стала еще одним фактором дестабилизации ситуации на Украине. Для этого не потребовалось ни одного случая заражения – хватило лишь попытки эвакуировать людей из охваченных болезнью регионов Китая.
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