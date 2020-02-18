"Эксперименты на живых людях": ситуация с коронавирусом ужаснула народ

Согласно данным посольства России, второй россиянин с судна Diamond Princess заболел коронавирусом. Он доставлен в специальное медицинское учреждение в префектуре Аити, передает РИА Новости. Его жена с подозрением на болезнь также отправлена в больницу, но по каким-то причинам уже в префектуре Канагава.
Сообщается, что общее число заболевших на корабле превысило пять с половиной сотен человек. Пользователи Сети пришли в ужас от ситуации, в которой отдыхающие оказались заперты и буквально обречены на заражение от своих несчастных соседей. Покинуть стоящее в порту судно они не могут до тех пор, пока у них в крови не обнаружат коронавирус.
"Благодаря "мудрости" японских властей из роскошного круизного лайнера получилась офигенная чашка Петри", – на своей странице в "Твиттер" заметил пользователь с ником "Голос Мордора". Он добавил, что спокойная реакция мировой общественности на такой подход Токио к решению проблемы продиктован исключительно расположением к Японии.
Он предложил для сравнения представить, какими бы эпитетами награждали мировые, да и отечественные СМИ российскую власть, если бы полный больных коронавирусом вперемешку со здоровыми пассажирами лайнер стоял бы запертым где-нибудь возле Владивостока. По его мнению, журналисты бы не удержались от соблазна сравнить корабль с ГУЛАГом, обвинить власти в намеренном заражении пассажиров, а спецслужбы – в организации биоэкспериментов на живых людях.
Представьте, что бы было, если бы такой "вирусный лайнер" стоял где-нибудь в порту Владивостока. Заголовки на Эхе и в Новой газете:— Голос Мордора (@spacelordrock) February 18, 2020
"Лайнер ГУЛАГ."
"Власти намеренно заражают вирусом пассажиров круизного лайнера."
"ФСБ ставит биоэксперименты на живых людях."
Напомним, круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин у берегов Японии после того, как на борту были выявлены всего пара случаев заболевания коронавирусом. Вместо того, чтобы расселить пассажиров, всех их оставили на своих местах, запретив покидать судно. На землю позволили сойти только тем, кто точно болен. В итоге число заразившихся превысило 500 человек и растет с каждым днем.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Очень хочется назад в СССР
Наш ответ совку
ЛИОНУ на мыло
Когда мы заживём красиво и по доброму ?
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать
Как избавиться от котлетного запаха? Почему они всегда воняют?