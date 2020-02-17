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Коронавирус атаковал Москву? Приходят экстренные сообщения

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Столичные медики могут объявить о первом подтвержденном случае коронавируса COVID-2019 в Москве. Как сообщают СМИ, срочно госпитализирована 23-летняя студентка МГУ. 
прочитано 1231 раз

Девушка приехала на учебу в Россию из Китая, она проживает в университетском общежитии. Родину студентка посещала в начале февраля. У девушки диагностирована повышенная температура и другие симптомы гриппа, сообщает РЕН ТВ.

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Ранее первый случай заражения россиянки коронавирусом зафиксирован на круизном лайнера Diamond Princess. В ближайшее время женщину доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. С 5 февраля судно находится на двухнедельном карантине в Японии. 

На 17 февраля подтверждено более 70 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Жертвами эпидемии стали около 1,7 тысячи человек, почти десять тысяч пациентов выздоровели. Россия продолжает держать границу с Китаем закрытой. Ранее в нашей стране подтвердились два случая заражения, оба человека граждане КНР.

Между тем ученые Поднебесной пытаются разобраться в причине появления коронавируса. Биологи Ботао Сяо и Лей Сяо поставили под сомнение официальную версию властей о том, что эпидемия началась на продуктовом рынке Уханя.

По их мнению, источником заразы стала расположенная поблизости лаборатория, где проводились опыты с летучими мышами. Ученые полагают, что там произошло два контакта с зараженной летучей мышью. Животное оставило свою кровь на коже одного из сотрудников или помочилось на него, считают исследователи.

Автор: 17 февраля 2020, 16:43

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
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<цензура>! Нас теперь точно уничтожат...
Василий
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Кто ее впустил.....
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