"Третья жертва коронавируса": россиянку заперли в больнице

В конце января в Россию из Китая вернулась 32-летняя жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина. Спустя несколько дней у нее заболело горло, и девушка обратилась в больницу.
В то время в нашей стране начали действовать повышенные меры безопасности, связанные с распространением в мире опасной эпидемии. Поскольку очагом болезни оказался Китай, а симптомы коронавируса у человека были похожи на банальную простуду, всех жаловавшихся на самочувствие туристов из Поднебесной отправляли на карантин.
Как пациентку с подозрением на коронавирус Ильину разместили в изолированном боксе. Однако девушка сбежала из-под врачебного надзора. Позже в Сети она поделилась с публикой подробным планом побега.
С требованием вернуть беглянку выступил главный санитарный врач Санкт-Петербурга. Суд встал на его сторону. Ильиной придется вернуться в больницу до 19 февраля, передает "Царьград". В медучреждении она останется до тех пор, пока не будут получены отрицательные анализы на коронавирус.
Таким образом, девушка стала жертвой повышенных мер безопасности, связанных с распространением коронавируса COVID-2019. Пока в нашей стране официально зарегистрированы всего два заболевших, оба – граждане Китая. Пациенты уже выздоровели и покинули больницу.
Популярные темы форума
Очень хочется в СССР
Кто вас бесит из звезд?
Красавица Кристина оказывается баронесочка. Кто знал ?
Сталин. При его правлении сколько лет дали бы сёстрам ХАЧАТУРЯН?
Наш ответ совку
Надоело жевать ковёр
ЛИОНУ на мыло
Очень хочется назад в СССР
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз или кто такие бомжи?
Муж считает что детей надо наказывать