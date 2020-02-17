Стало известно о чудовищных условиях в стоящем на карантине лайнере

Когда на круизном лайнере Diamond Princess выявили первый случай заражения коронавирусом, было принято решение изолировать корабль. Это превратило судно в своего рода плавучий "чумной барак", где в условиях замкнутого пространства болезнь стала быстро распространяться.
Согласно правилам, человек не имеет права сходить на борт, пока действует карантин, и нет доказательств, что он болен. Как только анализы покажут наличие коронавируса, его доставляют в больницу. Существует опасность, что за время бессимптомного протекания болезни и в инкубационный период такой пациент успевает заразить своих соседей.
Как бы то ни было, подобный режим считается приемлемым, и власти Японии не спешат помогать здоровым пассажирам. Тем временем число заболевших превысило четыре с половиной сотни человек. Среди них оказалась и гражданка России.
Выяснилось, что даже информацией с людьми на лайнере делятся неохотно. Другой россиянин с Diamond Princess признался, что о произошедшем узнал только от журналистов. "Нам здесь ничего не говорят", – цитирует Life мужчину.
Напомним, ранее стало известно, что пассажирка круизного лайнера Diamond Princess заразилась коронавирусом COVID-2019. Лечение она будет проходить в Японии. В России официально зарегистрированы два случая болезни. Оба пациента – граждане Китая – уже выздоровели и выписаны из больниц.
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