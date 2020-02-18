Лучевая болезнь и рак: коронавирус вызвал неожиданные осложнения

Работы по ликвидации последствий аварии на атомной электростанции "Фукусима-1", произошедшей в 2011 году, продолжаются до сих пор. Регулярно в специализированной прессе появляются сообщения о проблемах.
Количество зараженного радиацией материала копится, с постоянными утечками или санкционированными сбросами все это попадает в океан. Тем не менее на объекте трудятся ликвидаторы, которым может грозить повышенная вероятность заболевания раком и даже лучевая болезнь.
Чтобы избежать смертельных заболеваний, работники носят специальные защитные костюмы, закупленные в Китае. Из-за вспышки коронавируса в этой стране их производство под вопросом, а поставки готового продукта затруднены из-за мер санитарного контроля.
Нехватка защитных костюмов проявится уже к концу февраля, передает "Царьград". Специалисты отмечают, что с марта в оборот будут запущены запасные. В некоторых случаях будет разрешено использовать побывавшее в потенциально опасной области снаряжение повторно.
Стандарт защиты в таком случае будет снижен. Получается, вспышка коронавируса может обернуться ростом риска для японских рабочих получить лучевую болезнь или онкологию.
Напомним, что эпидемия в Китае началась в конце 2019 года, а в начале 2020-го стала событием мирового масштаба. За распространением болезни следят все мировые СМИ. Особого внимания заслуживает ситуация на изолированном у берегов Японии круизном лайнере Diamond Princess, где коронавирус COVID-2019 распространяется в замкнутом пространстве – пассажирам просто негде укрыться от опасности.
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