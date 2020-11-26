Коронавирус: последние новости на сегодня, 26 ноября 2020 года

Чтобы выйти на плато по коронавирусу, необходимо проводить активную разъяснительную работу, считает врач-инфекционист Георгий Викулов. В беседе с изданием Sputnik специалист отметил: народ не нужно запугивать, а доходчиво рассказывать о возможных последствиях. По его мнению, необходимо подключать к этому знаменитостей.
Тем временем в Кремле признали, что в обществе наблюдается тревога и пессимизм на фоне пандемии коронавируса. По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, федеральные и региональные власти ведут работу, которая позволяет избегать и устранять проблемы в здравоохранении.
Также СМИ сообщают, что результаты тестов на ковид будут загружаться в мобильное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус". Данные появляются в виде QR-кода в течение часа после их получения. Пользователи, сдавшие тест на коронавирус, получат уведомление о готовности результатов.
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