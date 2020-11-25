Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных COVID-19

Оперативный штаб Московской области по коронавирусу назвал округа региона с самым большим количеством зараженных, выявленных за минувшие сутки. Общее число заболевших за день впервые за долгое время превысило тысячу человек.
Коронавирусом в Московской области заразились 1005 человек. Большинство из них – в Красногорске и Королеве – 78 и 61 новый случай соответственно. Напряженная ситуация также наблюдается в Шаховской, где заболели 59 человек, и в Клину – там прирост инфицированных составил 58 человек, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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