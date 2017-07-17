Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

Дмитрий Песков родился 17 октября 1967 года в Москве. В 1989-м окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ по специальности "историк-востоковед", затем работал в учреждениях Министерства иностранных дел, в том числе за границей – в посольстве России в Турции.

С момента назначения Владимира Путина исполняющим обязанности президента и последующего его избрания на этот пост Дмитрий Песков работал с главой государства – был его переводчиком, занимал должность начальника отдела по связям со СМИ пресс-службы администрации президента. Затем был заместителем и, наконец, руководителем пресс-службы Кремля.

В период, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра, Дмитрий Песков был его пресс-секретарем.

Песков – публичная фигура, он сопровождает президента во всех поездках, общается с журналистами, ведет пресс-конференции главы государства. Пресс-секретарь Владимира Путина владеет турецким, арабским и английским языками. Увлекается теннисом, лыжами, бегом.

Женат третьим браком на известной фигуристке Татьяне Навке. Она охарактеризовала мужа как "человека маниакальной педантичности с врожденным благородством белогвардейца".