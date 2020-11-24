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Коронавирус
Что нужно делать переболевшим COVID-19

Что нужно делать переболевшим COVID-19

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Елена Малышева дала ценные рекомендации людям, переболевшим ковидом. Доктор сообщила, как нужно обследовать свой организм, чтобы избежать рисков.
прочитано 713 раз

В текущем году человечество столкнулось с новым возбудителем болезни – коронавирусной инфекций. На данный момент COVID-19 достаточно хорошо изучен, однако у людей еще остается множество вопросов по данной теме.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

В частности, интересуются тем, что нужно делать переболевшим коронавирусом людям. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" уделила внимание данной теме.

По словам Малышевой, в первую очередь необходимо проверить свертываемость крови. Если показатели окажутся высокими, ведущая призвала пациентов не паниковать. Дело в том, что печень способна себя восстанавливать даже в запущенных случаях.

Вторым важным аспектом Малышева назвала дыхательную гимнастику. Ее необходимо выполнять после того, как человека выписали из больницы. Для этого достаточно будет периодически надувать воздушные шарики.

Очень полезным для переболевших COVID-19 станет витамин D. Его стоит пить в профилактических целях, передает слова Малышевой "Царьград".

Напомним, многие эксперты сходятся во мнении, что в зимний период число заразившихся коронавирусом будет расти. У людей будет меньше возможностей проветривать помещения, что очень важно в борьбе с ковидом.

Автор: 24 ноября 2020, 21:27 Источник: Программа "Жить здорово" ✓ Надежный источник
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