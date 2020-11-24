Что нужно делать переболевшим COVID-19

В текущем году человечество столкнулось с новым возбудителем болезни – коронавирусной инфекций. На данный момент COVID-19 достаточно хорошо изучен, однако у людей еще остается множество вопросов по данной теме.
В частности, интересуются тем, что нужно делать переболевшим коронавирусом людям. Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово!" уделила внимание данной теме.
По словам Малышевой, в первую очередь необходимо проверить свертываемость крови. Если показатели окажутся высокими, ведущая призвала пациентов не паниковать. Дело в том, что печень способна себя восстанавливать даже в запущенных случаях.
Вторым важным аспектом Малышева назвала дыхательную гимнастику. Ее необходимо выполнять после того, как человека выписали из больницы. Для этого достаточно будет периодически надувать воздушные шарики.
Очень полезным для переболевших COVID-19 станет витамин D. Его стоит пить в профилактических целях, передает слова Малышевой "Царьград".
Напомним, многие эксперты сходятся во мнении, что в зимний период число заразившихся коронавирусом будет расти. У людей будет меньше возможностей проветривать помещения, что очень важно в борьбе с ковидом.
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