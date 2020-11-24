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Когда в России начнется вакцинация от коронавируса

Когда в России начнется вакцинация от коронавируса

Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила во вторник на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека. Глава оперштаба назвала сроки массовой вакцинации в стране.

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Вице-премьер рассказала, что россияне смогут привиться от коронавируса нового типа со следующего года. По словам Татьяны Голиковой, всеобщая вакцинация будет носить добровольный характер.

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Производители планируют выпустить более двух миллионов доз вакцины "Спутник V" до конца 2020 года. В гражданский оборот уже вышло около 117 тысяч доз препарата, передает РИА Новости.

Также вице-премьер сообщила, что на прошлой неделе Минздрав дал разрешение на пострегистрационные исследования вакцины "ЭпиВакКорона". Параллельно началась работа по введению лекарства в гражданский оборот.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что все вакцины от COVID-19 будут включены в список жизненно необходимых лекарств. Это означает, что препарат будет доступен всем нуждающимся гражданам.

Ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной. За прошедшие сутки число заболевших выросло на 24,3 тысячи до 2,13 миллиона. Всего выздоровели 1,63 миллиона граждан, умерли 37 тысяч человек.

На прошлой неделе президент Владимир Путин высказался о ситуации с COVID-19. Глава страны призвал губернаторов не приукрашивать обстановку и незамедлительно реагировали на все сбои в борьбе с пандемией.

Автор: 24 ноября 2020, 13:04 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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