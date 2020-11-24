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Выводы о COVID-19: как изменилось поведение пациентов за время карантина

Выводы о COVID-19: как изменилось поведение пациентов за время карантина

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
COVID-19 и мировой локдаун изменили ландшафт целых отраслей и сфер рынка. Это прямо относится и к сфере медицинских услуг.
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По данным консалтинговой компании KPMG, в апреле падение выручки частных клиник достигало 80%. Хотя уже в мае, после ослабления карантинных мероприятий, спрос на медицинские услуги стал активно восстанавливаться, последствия пандемии будут влиять на отрасль еще долго. Однако часть клиник, в силу специфики деятельности, прошла карантин с относительно небольшими потерями, считает репродуктолог Елена Младова, главный врач и генеральный директор Института репродуктивной медицины REMEDI.

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Общей особенностью постковидного потребительского поведения стала экономия на "необязательных" услугах, поэтому люди начали откладывать платные профилактические и лечебные мероприятия. По данным генерального директора Петербургского медицинского форума Сергея Ануфриева, сейчас 65% пациентов выбирают бесплатную медпомощь. С другой стороны, в сфере высокотехнологичной медицины падение спроса не столь существенно – например, в репродуктивных технологиях он практически не изменился, хотя приобрел определенную специфику, связанную с противоэпидемическими мероприятиями.

"Во время карантина был общегосударственный запрет на плановые операции, – поясняет Елена Младова. – Кроме того, наше профессиональное объединение, Российская ассоциация репродукции человека, выступило с рекомендацией по приостановке плановых процедур ЭКО из-за недостаточности знаний о влиянии вируса COVID-19 на беременных и репродуктивные процессы в целом".

Фото: пресс-служба

Поскольку, помимо протоколов ВРТ, деятельность репродуктологических клиник тесно связана с ведением беременностей и общей подготовкой к ЭКО, им пришлось перестроить работу, что повлияло и на поведение пациентов.

"Следует отметить, – подчеркивает Елена Младова, – что пациенты охотно оставались на связи с врачом, в целом мы не заметили существенного уменьшения обращаемости. Однако ограничения снизили количество очных визитов в клинику. С отменой режима самоизоляции нам удалось полностью восстановить свой поток и даже получить определенное увеличение притока из-за отложенного спроса".

Так как клиники работают, как правило, с клиентами, которые сами оплачивают процедуры, связанные со вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ), и для которых обращение к ВРТ – продуманное и плановое решение, серьезной перестройки их поведения не произошло.

В основном изменения коснулись тех, кто проходил лечение по программе обязательного медицинского страхования (ОМС). Но и тут принципиально все осталось по-прежнему: хотя на время карантина по распоряжению территориального фонда ОМС помощь была временно прекращена, по окончании локдауна все восстановили в прежнем объеме.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В целом медицина – это та сфера, где потребительское поведение сохраняется достаточно консервативным, даже при серьезных внешних потрясениях. Поэтому ближайшие перспективы отрасли можно оценить с умеренным оптимизмом – вероятно, после восстановления спрос на инновационные медицинские услуги будет расти, как это наблюдалось последние десять лет.

Однако привычки пациентов, в силу развития телемедицины, будут постепенно меняться – значительная часть обращений, не связанная с первичным осмотром, анализами и манипуляциями, уйдет в онлайн. В том числе – из-за сохраняющейся вирусной угрозы. 

"Хотя я не считаю, что нам грозят какие-нибудь "волны", – поясняет Елена Младова, – есть реальная болезнь, с которой борется весь мир. Субъективно мы видим, что при сохранении существенного уровня заболеваемости тяжелых случаев становится гораздо меньше. Возможно, это связано с естественной мутацией вируса, который теперь вызывает более слабую форму заболевания.

Пока не будет активно внедрена вакцинация, пока не сформируется коллективный иммунитет высокого уровня, мы должны по-прежнему держать социальную дистанцию, носить маски и соблюдать прочие меры предосторожности, в том числе и при обращении к врачу".

Автор: 24 ноября 2020, 23:31 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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