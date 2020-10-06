Коронавирус: последние новости на сегодня, 6 октября 2020 года

В России обсуждаются меры, которые необходимо принять для того, чтобы избежать развития ситуации с коронавирусом в стране по самому неблагоприятному сценарию. Эксперты сходятся во мнении, что каждый человек в силах заметно улучшить эпидемиологическую обстановку.
Для того, чтобы помочь стране избежать второй волны коронавируса достаточно лишь соблюдать элементарные меры безопасности, который каждый россиянин выучил еще несколько месяцев назад. Речь идет о ношении медицинских масок и перчаток, соблюдении социальной дистанции
Коронавирус в Москве
- Заболели – 307 477
- Умерли – 5 370
- Выздоровели – 253 944
Коронавирус в России
- Заболели – 1 225 889
- Умерли – 21 475
- Выздоровели – 982 324
Коронавирус в мире
- Заболели – 35 533 035
- Умерли – 1 048 425
- Выздоровели – 26 630 755
Статистика коронавируса в России и мире на 6 октября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|307 477
|5 370
|253 944
|Россия
|1 225 889
|21 475
|982 324
|США
|7 651 721
|214 745
|4 864 195
|Весь мир
|35 533 035
|1 048 425
|26 630 755
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