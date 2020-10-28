Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 октября 2020 года

Коронавирус в России достиг той отметки, когда властям пришлось ужесточить меры безопасности. Сделано это было после выявления рекордно высокого уровня числа заразившихся COVID-19.
Теперь перед людьми стоит задача носить маски и перчатки в общественных местах, а также держать социальную дистанцию. В остальном мире складывается похожая ситуация.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 405 352
- Умерли – 6 503
- Выздоровели – 296 474
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 1 547 774
- Умерли – 26 609
- Выздоровели – 1 158 940
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 44 058 296
- Умерли – 1 170 160
- Выздоровели – 32 220 990
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