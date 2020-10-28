Коронавирус: последние новости на сегодня, 28 октября 2020 года

Последние новости о коронавирусе в мире показывают, что статистика по новым случаям заражения COVID-19 еще долго не будет радовать простых людей. Перед всеми странами стоит задача в таких непростых условиях сохранять работоспособную экономику и уберечь собственных граждан.

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