Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 октября 2020 года

Последние новости не радуют ни россиян, ни жителей других стран. Коронавирус, судя по всему, продолжает распространяться по миру со все увеличивающимися темпами. Болезнь продолжает заражать знаменитых артистов, политиков и других знаменитостей. А общее число заразившихся, как показывает статистика, уже превысило 43 миллиона человек.
Тем временем врачи продолжают биться над спасением заразившихся COVID-19. Ученые по всему миру разрабатывают свои вакцины от коронавируса и испытывают уже придуманные. Политики, тем временем, думают, как организовать весь процесс таким образом, чтобы не допустить человеческих жертв и, одновременно с этим, не обрушить экономику своих стран.
Коронавирус в Москве
- Заболели – 401 040
- Умерли – 6 442
- Выздоровели – 293 205
КОРОНАВИРУС В РОССИИ
- Заболели – 1 531 224
- Умерли – 26 293
- Выздоровели – 1 146 096
КОРОНАВИРУС В МИРЕ
- Заболели – 43 611 466
- Умерли – 1 164 596
- Выздоровели – 31 961 003
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