Коронавирус: последние новости на сегодня, 27 октября 2020 года

Как показывает практика, на протяжении всей эпидемии коронавируса в мире во всех странах люди заняты приблизительно одним и тем же. Простые граждане пытаются приспособиться к постоянным изменениям, а эксперты ищут способы решения проблем. Насколько успешно можно судить по происходящему в мире.

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