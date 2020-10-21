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Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 октября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 октября 2020 года

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
С каждым днем число зараженных только растет, однако правительство не рассматривает возможность введения режима нерабочих дней, как это было весной. По словам источников, приближенных к Владимиру Путину, он не видит необходимости в новых ограничениях.
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В Министерстве здравоохранения называют примерные сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Специалисты считают, что улучшения произойдут уже через пару недель. Правда, пока неясно, когда наша страна выйдет на пик по заболеваемости.

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При этом вирусологи уверены, что главная причина высокого уровня заражения – клубы и бары. Именно в этих заведениях практически невозможно соблюдать масочный режим и держать дистанцию.

С 19 октября в Москве ввели QR-коды для посещения заведений, работающих с полуночи до шести утра. Это должно пресечь распространение коронавируса среди молодежи.

Коронавирус в Москве

  • Заболели – 372 628
  • Умерли – 6 058
  • Выздоровели – 277 608

Коронавирус в России

  • Заболели – 1 431 635
  • Умерли – 24 635
  • Выздоровели – 1 085 608

Коронавирус в мире

  • Заболели – 40 395 527
  • Умерли – 1 118 159
  • Выздоровели – 27 697 918

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Автор: 21 октября 2020, 00:12

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