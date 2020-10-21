Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 октября 2020 года

В Министерстве здравоохранения называют примерные сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Специалисты считают, что улучшения произойдут уже через пару недель. Правда, пока неясно, когда наша страна выйдет на пик по заболеваемости.
При этом вирусологи уверены, что главная причина высокого уровня заражения – клубы и бары. Именно в этих заведениях практически невозможно соблюдать масочный режим и держать дистанцию.
С 19 октября в Москве ввели QR-коды для посещения заведений, работающих с полуночи до шести утра. Это должно пресечь распространение коронавируса среди молодежи.
Коронавирус в Москве
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- Умерли – 6 058
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